SUSPECT ARRESTED IN RIVERSIDE STABBING

SIOUX CITY POLICE RESPONDED TO A STABBING IN RIVERSIDE WEDNESDAY MORNING. OFFICERS WERE CALLED TO THE BENNETT’S ANNEX ON MILITARY ROAD AT 4:47 A.M.
POLICE SERGEANT TOM GILL SAYS THE CALL FIRST CAME IN AS A POSSIBLE SHOOTING WITH A VICTIM OUTSIDE ON THE GROUND:
STABBING1 OC……BY AMBULANCE. :20
SGT. GILL SAYS OFFICERS HAD NOT BEEN ABLE TO TALK TO THE VICTIM AS OF EARLY AFTERNOON BECAUSE OF HIS SERIOUS INJURY:
STABBING2 OC………AT THIS TIME. :09
A SUSPECT, 29-YEAR-OLD EZRA ROBBINS, IS IN CUSTODY:
STABBING3 OC……VICTIM BEING STABBED. :28
ROBBINS IS CHARGED WITH WILLFUL INJURY CAUSING SERIOUS INJURY AND IS BEING HELD ON $10,000 BOND.
THE INVESTIGATION INTO THE STABBING IS CONTINUING.