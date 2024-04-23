IOWA STATE FAIR PREP IS ALREADY UNDERWAY

IOWA STATE FAIR C-E-O, JEREMY PARSONS IS BUSY PREPARING FOR HIS SECOND EVENT AFTER TAKING OVER THE TOP FAIR JOB LAST YEAR.
STFAIR3 OC……IN PLACE” ;13
PARSONS SAYS THEY HAVE BEEN PLANNING AND WORKING THROUGH THE WINTER TO PREPARE FOR THE AUGUST EVENT.
STFAIR4 OC……..THIS YEAR” :11
PARSONS SAYS YOU’LL NOTICE THINGS ACROSS THE FAIRGROUNDS.
STFAIR5 OC……..OTHER IMPROVEMENTS” ;15
PARSONS IS THE FORMER DIRECTOR OF THE CLAY COUNTY FAIR IN SPENCER.
THIS YEAR’S IOWA STATE FAIR RUNS FROM AUGUST 8TH THROUGH THE 18TH.