SIOUX CITY MAN ARRESTED SECOND TIME THIS MONTH FOR GUN INCIDENT (UPDATE)

Updated 9:45am 2/15/18 by Woody Gottburg
TWO PEOPLE ARE IN CUSTODY FACING CHARGES FOR THEIR ALLEGED INVOLVEMENT IN A PAIR OF SHOTS FIRED INCIDENTS WEDNESDAY EVENING NEAR 14TH AND PIERCE.
POLICE SAY ONE PERSON WAS INJURED AND TAKEN TO THE HOSPITAL FROM A PHYSICAL ASSAULT, BUT NO ONE WAS SHOT.
INVESTIGATORS SAY SEVERAL PEOPLE IN THE NEIGHBORHOOD WERE INVOLVED.
A HANDGUN AND MATCHING SHELL CASINGS WERE RECOVERED.
POLICE ARRESTED 31-YEAR-OLD MATTHEW LYNAM OF SIOUX CITY AND AN UNIDENTIFIED JUVENILE SUSPECT.
LYNAM IS CHARGED WITH FIRST DEGREE ROBBERY, FELON IN POSSESSION OF A FIREARM, GOING ARMED WITH INTENT, AND CRIMINAL GANG PARTICIPATION.
HE IS IN THE WOODBURY COUNTY JAIL ON $15-THOUSAND DOLLARS BOND.
LYNAM HAD JUST BEEN ARRESTED FEBRUARY 8TH ON TRAFFICKING STOLEN FIREARMS CHARGES AND OTHER COUNTS AT A NORTH SIDE APARTMENT INCIDENT BUT WAS BACK ON THE STREETS.
THE INCIDENTS REMAIN UNDER INVESTIGATION.