COUNCIL CONTRIBUTES TO U.S.S. SIOUX CITY COMMISSIONING

THE CITY COUNCIL HAS APPROVED MAKING A CONTRIBUTION TO THE COMMISSIONING OF THE U.S.S. SIOUX CITY.
THE COUNCIL VOTED UNANIMOUSLY TO GIVE $50-THOUSAND DOLLARS TO HELP FUND THE LITTORAL COMBAT SHIP’S COMMISSIONING IN MARYLAND.
CHRIS MCGOWAN OF THE SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE SPOKE ON THE EFFORT AT MONDAY’S COUNCIL MEETING;
OC…….NAMESAKE CITY. ;20
THE COMMISSIONING DATE OF THE U.S.S. SIOUX CITY WILL TAKE PLACE IN THE SUMMER OF 2018.
COMMITTEE MEMBERS HAVE SET A GOAL TO RAISE $800-THOUSAND DOLLARS IN LOCAL FUNDS FOR THE CEREMONY.
THAT MONEY WILL BE USED FOR COMMISSIONING EVENTS, THE PRESENTATION OF THE CREW AND A LEGACY FUND FOR EDUCATION EFFORTS.