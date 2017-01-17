HINTON SCHOOL RECEIVES THREAT

AUTHORITIES AND HINTON SCHOOL OFFICIALS ARE INVESTIGATING A THREAT RECEIVED BY THE HIGH SCHOOL LATE MONDAY NIGHT.
SCHOOL SUPERINTENDENT PETE STUERMAN SAYS THE THREAT WAS E-MAILED TO THE DISTRICT:
OC….SINCE THEN. ;15
THERE WAS NO SCHOOL AT HINTON ON TUESDAY BECAUSE OF ICY ROADS, BUT SCHOOL OFFICIALS HAD LOCAL POLICE INSPECT THE BUILDING AS A PRECAUTION:
OC……..SEARCH OUR FACILITY. :10
STUERMAN SAYS WHEN STUDENTS RETURN WEDNESDAY, THEY SHOULD EXPECT A NORMAL DAY OF CLASSES, BUT OFFICERS WILL BE AT THE SCHOOL TO INSURE EVERYONE’S SAFETY:
OC……THEIR BUSINESS. ;15
STUERMAN SAYS THE E-MAIL WAS FORWARDED TO FEDERAL AUTHORITIES AND THE FBI HAS TRACED THE E-MAIL THREAT TO GERMANY.