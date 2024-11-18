BRIAR CLIFF DEDICATES RENOVATED CLASSROOMS

BRIAR CLIFF UNIVERSITY’S EDUCATION DEPARTMENT HOSTED A RIBBON CUTTING TO DEDICATE THE RENOVATION OF TWO CLASSROOMS IN HEELAN HALL.
UNIVERSITY PRESIDENT DR. MATTHEW DRAUD SAYS THE CLASSROOMS HAVE BEEN IN USE SINCE THE 1930’S:
CLASSROOMS1 OC……..POSSIBLE TODAY. :13
ONE CLASSROOM WAS FUNDED BY A GRANT FROM MISSOURI RIVER HISTORIC DEVELOPMENT, AND THE OTHER THROUGH A GENEROUS ESTATE GIFT FROM GENEVIEVE NACHTMAN.
THERESA ENGLE IS THE UNIVERSITY’S HEAD OF EDUCATION:
CLASSROOMS2 OC……..FRESH PAINT. :17
ENGLE SAYS THEY NOW HAVE MODERN TECHNOLOGY AND FIXTURES:
CLASSROOMS3 OC……..FRESH PAINT. :19
MRHD EXECUTIVE DIRECTOR DAVID GLEISER SPOKE AT THE DEDICATION INSIDE THE MRHD AGILE CLASSROOM:
CLASSROOMS4 OC………..YEARS TO COME. :15
THE SIOUX CITY CHAMBER OF COMMERCE AMBASSADORS TOOK PART IN THE RIBBON CUTTING.