CITY POLICE APPLICANTS UNDERGO TESTING

THIRTY-THREE APPLICANTS FOR A POSITION ON THE SIOUX CITY POLICE DEPARTMENT WENT THROUGH WRITTEN AND PHYSICAL TESTING MONDAY NIGHT AT THE SEABOARD TRIUMPH EXPO CENTER.
OFFICER VALERIE ROSE EXPLAINS THE TESTING PROCESS:
PDTEST1 OC…….AND SIT UPS. :24
THE TESTS CAN BE CHALLENGING AND OFFICER ROSE SAYS THE DEPARTMENT DOES GIVE THE APPLICANTS AN IDEA OF WHAT TO EXPECT BEFORE THE ACTUAL TESTING:
PDTEST2 OC…….TO DO WELL. :23
26 OF THE 33 APPLICANTS PASSED THE PHYSICAL TESTING MONDAY NIGHT.
FOR THOSE WHO FAIL THAT SEGMENT OR ANOTHER, ROSE SAYS THE APPLICANTS CAN TRY AGAIN:
PDTEST3 OC……….AT PASSING IT. :22
THAT NEXT CHANCE WILL BE THIS SATURDAY BACK AT THE SEABOARD TRIUMPH EXPO CENTER, WHEN ANOTHER ROUND OF APPLICANTS WILL TAKE WRITTEN TESTING AT 10 A.M. AND PHYSICAL TESTS AT 1 P.M.
Photo courtesy SC Police