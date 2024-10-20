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CASSELMAN DETOUR BEGINS MONDAY

By
Woody Gottburg
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SIOUX CITY’S ENGINEERING DIVISION WILL CLOSE CASSELMAN STREET BETWEEN WEST 5TH STREET AND VILLA AVENUE TO THROUGH TRAFFIC BEGINNING MONDAY MORNING.

LOCAL TRAFFIC WILL BE MAINTAINED DURING THE WORK BY A PRIVATE CONTRACTOR TO COMPLETE UTILITY CONNECTIONS FOR A NEW HOME.

THIS CLOSURE WILL BE FROM MONDAY MORNING AND IS ANTICIPATED TO BE COMPLETE BY SATURDAY AFTERNOON OCTOBER 26TH.

A DETOUR WILL BE IN PLACE USING CASSELMAN STREET, WEST 5TH STREET, AND VILLA AVENUE. ALTERNATE ROUTES MAY BE AVAILABLE DURING THE CLOSURE.

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