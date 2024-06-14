DOWNTOWN RECYCLING BINS GETTING PLENTY OF USE

THE RECYCLING BINS INSTALLED AROUND DOWNTOWN SIOUX CITY A COUPLE OF MONTHS AGO ARE GETTING PLENTY OF USE.
ARAH MONTAGNE OF THE CITY’S ENVIRONMENTAL SERVICES DEPARTMENT SAYS OVER SIX TONS OF RECYCLABLES HAVE BEEN COLLECTED SO FAR:
RECYCLE6 OC……..BEEN OUT THERE. :22
THE BINS ARE EASILY IDENTIFIED BY THE CREATIVE ARTWORK DESIGNED BY LOCAL ARTIST JESSICA HAMMOND OF BRUTAL DOODLES.
MONTANGE SAYS THE CITY’S GLASS RECEPTACLES ARE GETTING GOOD USE ALSO:
RECYCLE7 OC…………CLOSER TO YOU. :14
GOODWILL IS ALSO COLLECTING PLASTIC BAGS AND CANDY WRAPPERS FOR A RECLED ROAD PROJECT IN SOUTH SIOUX CITY.