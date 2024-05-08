MIDAMERICAN ENERGY TAKES ISSUE WITH HEALTH ISSUE CLAIMS REGARDING USE OF COAL AT PLANTS

ENVIRONMENTAL GROUPS SAY A NEW STUDY SHOWS SERIOUS HEALTH ISSUES SURROUNDING TWO COAL-FIRED PLANTS OPERATED BY MIDAMERICAN ENERGY JUST SOUTH OF SIOUX CITY.
JOSH MANDELBAUM IS WITH THE ENVIRONMENTAL LAW AND POLICY CENTER:
COAL1 OC……THESE PLANTS” :13
THE STUDY RELEASED BY THE IOWA ENVIRONMENTAL COUNCIL SAYS FROM 1999 TO 2020, POLLUTION FROM THE PLANTS CAUSED 165 PREMATURE DEATHS IN THE REGION AND 14-HUNDRED OVERALL.
CODY SMITH IS AN ENVIRONMENTAL COUNCIL SENIOR POLICY ADVOCATE:
COAL2 OC…….TO BE” :08
SMITH AND OTHERS WHO TOOK PART IN A VIRTUAL NEWS CONFERENCE TUESDAY MORNING SAY THE PUBLIC DESERVES BETTER.
MIDAMERICAN ENERGY HAS RESPONDED TO THE ENVIRONMENTAL GROUPS CLAIMS.
THE COMPANY TUESDAY EVENING SENT KSCJ NEWS A STATEMENT SAYING IOWA HAS RECENTLY BEEN HIGHLIGHTED BY THE AMERICAN LUNG ASSOCIATION AS HAVING SOME OF THE CLEANEST AIR IN AMERICA.
THE COMPANY SAYS THEY DILIGENTLY OPERATE ALL OF THEIR FACILITIES, INCLUDING THE GENERATION FACILITY IN SIOUX CITY, IN A MANNER THAT IS IN FULL COMPLIANCE WITH STATE AND FEDERAL ENVIRONMENTAL LAWS, REGULATIONS AND REQUIREMENTS.
MIDAMERICAN SAYS THE GENERATION FACILITY IN SIOUX CITY IS ESSENTIAL TO PROVIDING CUSTOMERS WITH ELECTRICITY WHEN THEY NEED IT THE MOST, BUT THEY OPERATE THE FACILITY SIGNIFICANTLY LESS THAN THEY EVER HAVE BECAUSE THEY UTILIZE THEIR WIND AND SOLAR RESOURCES DURING A SIGNIFICANT PORTION OF THE YEAR.
MIDAMERICAN SAYS THEY WILL CONTINUE TO EMPLOY BEST PRACTICES AND RESPONSIBLE STEWARDSHIP TO MEET THE GOALS OF ALL OF THEIR CUSTOMERS, WHICH IS RELIABLE, AFFORDABLE AND SUSTAINABLE ELECTRICITY.
Radio Iowa contributed to this story