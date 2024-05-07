IOWA OPPOSES CHANGE IN FEDERAL TITLE IX RULES

IOWA IS JOINING 20 OTHER STATES IN A LAWSUIT OVER THE BIDEN ADMINISTRATION’S MOVE TO EXPAND TITLE NINE PROTECTIONS FOR WOMEN TO BAN DISCRIMINATION BASED ON GENDER IDENTITY OR SEXUAL ORIENTATION.
IOWA ATTORNEY GENERAL BRENNA BIRD SAYS THE NEW RULE VIOLATES THE U-S CONSTITUTION AS WELL AS A FEDERAL LAW THAT REQUIRES AGENCIES TO FULLY CONSIDER THE COSTS OF COMPLYING WITH NEW REGULATIONS.
TITLEIX1 OC………OUT OF CONTROL.” :07
THE NEW RESTRICTION WOULD APPLY TO ALL SCHOOLS — FROM PRESCHOOL THROUGH COLLEGE — AND SCHOOLS THAT FAIL TO COMPLY COULD LOSE FEDERAL FUNDING.
BIRD SAYS THE MANDATE TEARS DOWN MORE THAN 50 YEARS OF LANDMARK PROTECTIONS FOR GIRLS AND WOMEN WHO WILL NOW BE FORCED TO SHARE PRIVATE FACILITIES WITH MALES.
GOVERNOR KIM REYNOLDS SAYS THERE ARE IMPORTANT BIOLOGICAL DIFFERENCES BETWEEN MALES AND FEMALES AND SHE ASKED THE ATTORNEY GENERAL TO JOIN THE LAWSUIT.
THE GOVERNOR MADE AN INDIRECT REFERENCE TO THE RULE DURING A SPEECH AT THE IOWA REPUBLICAN PARTY’S STATE CONVENTION.
TITLEIX2 OC….BRING IT ON! (3X) (CHEERS FADE) :13
TITLE NINE IS THE CIVIL RIGHTS LAW PASSED IN 1972 THAT PROHIBITS DISCRIMINATION IN ANY SCHOOL OR EDUCATION PROGRAM THAT RECEIVES FEDERAL FUNDING AND IT LED TO AN EXPANSION OF GIRLS’ AND WOMEN’S SPORTS ACROSS THE COUNTRY.
THIS LAWSUIT WILL TRY TO STOP THE BIDEN ADMINISTRATION’S CHANGES IN TITLE NINE FROM GOING INTO EFFECT AUGUST 1ST.
RADIO IOWA