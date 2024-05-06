LAUREL MURDER SUSPECT’S TRIAL TO BE HELD IN DAKOTA COUNTY

THE TRIAL OF A MAN CHARGED IN THE MURDERS OF FOUR LAUREL, NEBRASKA RESIDENTS IN 2022 IS BEING MOVED FROM CEDAR COUNTY TO DAKOTA COUNTY THIS FALL.
THE JUDGE IN THE CASE INVOLVING 44-YEAR-OLD JASON JONES OF LAUREL HAS RULED THAT JONES CANNOT GET A FAIR TRIAL IN CEDAR COUNTY.
JUDGE BRIAN MEISMER STATED IN HIS CHANGE OF VENUE RULING THAT PUBLICITY MAKES IT IMPOSSIBLE FOR THE DEFENDANT TO RECEIVE A FAIR TRIAL IN CEDAR COUNTY AND THAT CEDAR COUNTY WOULD BE HARD PRESSED TO DRAW A JURY POOL,
JONES HAS ENTERED NOT GUILTY PLEAS TO FOUR COUNTS OF FIRST DEGREE MURDER, TWO COUNTS OF FIRST DEGREE ARSON AND FOUR COUNTS OF USE OF A FIREARM TO COMMIT A FELONY.
HE IS ACCUSED OF KILLING 53-YEAR-OLD MICHELE EBELING, 86-YEAR-OLD GENE TWIFORD, 85-YEAR-OLD JANET TWIFORD AND 55-YEAR-OLD DANA TWIFORD AT TWO HOMES IN LAUREL AND THEN SETTING FIRE TO BOTH RESIDENCES ON AUGUST 4TH IN 2022.
JONES’S TRIAL IS SCHEDULED TO BEGIN SEPTEMBER 9TH AT 9 A.M. IN DAKOTA CITY.
A PRE-TRIAL CONFERENCE IS SET FOR MAY 28TH.
HIS WIFE CARRIE JONES IS ALSO FACING MURDER AND OTHER CHARGES IN THE DEATHS.
NO TRIAL DATE HAS BEEN SET YET FOR HER.
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