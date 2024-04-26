RAILROAD QUIET ZONE FINES TO INCREASE

FINES WILL BE INCREASING FOR MOTORISTS CAUGHT IGNORING CROSSING GATES AND FLASHING LIGHTS AND ILLEGALLY DRIVING ACROSS RAILROAD TRACKS IN 21 IOWA LOCATIONS CALLED “QUIET ZONES.”
TRAINS APPROACHING RAILROAD CROSSINGS IN THESE ZONES ARE NOT REQUIRED TO SOUND THE HORN, IN AN EFFORT TO REDUCE NOISE IN URBAN SETTINGS.
SENATOR TOM SHIPLEY OF NODAWAY SAYS DOUBLING THE FINE FOR ILLEGALLY CROSSING TRAIN TRACKS IN AN IOWA “QUIET ZONE” WILL HOPEFULLY BE A DETERRENT.
QUIET1 OC……….HEAR THE WHISTLE.” :08
CITIES ARE ABLE TO INSTALL FLASHING LIGHTS AND GATES TO ESTABLISH A “QUIET ZONE” AT A RAILROAD CROSSING, BUT REPRESENTATIVE DEREK WULF OF HUDSON SAYS IT’S EXPENSIVE.
QUIET2 OC…….ONE MILLION DOLLARS.” :07
THE FINE, STARTING JULY 1ST, WILL BE FIVE-HUNDRED-20 DOLLARS FOR ILLEGALLY DRIVING THROUGH A RAILROAD CROSSING IN A QUIET ZONE WHEN THE WARNING LIGHTS ARE ON.
THREE RAILROAD CROSSINGS IN THE CITY OF HIAWATHA WERE RECENTLY DESIGNATED AS QUIET ZONES WHERE TRAIN HORNS DON’T HAVE TO BE ACTIVATED TO WARN VEHICLES A TRAIN IS APPROACHING.
SIOUX CITY HAS A QUIET ZONE DOWNTOWN AT THE PEARL, PIERCE AND NEBRASKA STREET RAIL CROSSINGS NEAR THE EVENTS CENTER, SIOUXLAND CHAMBER AND ART CENTER.
SGT. BLUFF AND DENISON ALSO EACH HAVE A QUIET ZONE.