ELEVEN INMATES CHARGED IN SD PRISON DISTURBANCES

SOUTH DAKOTA ATTORNEY GENERAL MARTY JACKLEY HAS ANNOUNCED THAT 11 INMATES WILL FACE A COMBINED 18 FELONY CHARGES STEMMING FROM THE MARCH 27-28 DISTURBANCES AT THE SOUTH DAKOTA STATE PENITENTIARY IN SIOUX FALLS.
THE INMATES FACE CHARGES INCLUDING AGGRAVATED ASSAULT, SIMPLE ASSAULT, DAMAGE TO PRISON PROPERTY, AND STARTING FIRES WITHIN THE PRISON.
THE CHARGES WERE FILED TUESDAY IN MINNEHAHA COUNTY CIRCUIT COURT.
JACKLEY SAYS THESE WERE DANGEROUS ACTS THAT INJURED TWO STATE CORRECTIONAL OFFICERS AND CAUSED SIGNIFICANT DAMAGE TO PRISON PROPERTY,
HE SAYS THE INMATES FOUND RESPONSIBLE WILL BE HELD ACCOUNTABLE FOR THEIR ACTIONS.
45-YEAR-OLD JOSHUA VORTHERMS IS THE ONLY INMATE CHARGED WITH ASSAULT.
HIS CHARGES INCLUDE TWO COUNTS OF AGGRAVATED ASSAULT AGAINST A DEPARTMENT OF CORRECTIONS EMPLOYEE; AND TWO COUNTS OF SIMPLE ASSAULT AGAINST A DEPARTMENT OF CORRECTIONS EMPLOYEE.
SIX INMATES ARE CHARGED WITH INTENTIONAL DAMAGE TO PROPERTY.
FOUR OTHERS FACE ONE COUNT OF RECKLESS BURNING, AND ONE COUNT OF BURNING WITHIN A STRUCTURE WHERE A PERSON IS LAWFULLY CONFINED.