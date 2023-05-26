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SIOUX CITY COMMUNITY HIGH SCHOOL GRADUATIONS SET FOR SATURDAY

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Woody Gottburg
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GRADUATION CEREMONIES FOR SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT HIGH SCHOOL STUDENTS TAKE PLACE SATURDAY AT THE TYSON EVENTS CENTER.

NORTH HIGH SCHOOL’S GRADUATION BEGINS AT 11 AM, FOLLOWED BY WEST HIGH SCHOOL AND THE VIBE ACADEMY AT 2:30 PM AND FINALLY EAST HIGH SCHOOL AT 6 PM.

THE DOORS WILL OPEN TO THE PUBLIC ONE HOUR BEFORE EACH CEREMONY.

DURING EACH GRADUATION, A PROFESSIONAL PHOTOGRAPHER WILL TAKE A PORTRAIT PHOTO OF EACH STUDENT, WHICH WILL BE AVAILABLE FOR GRADUATES AND FAMILIES TO PURCHASE.

ALL GUESTS ATTENDING THE GRADUATION CEREMONIES WILL BE REQUIRED TO PASS THROUGH THE TYSON EVENTS CENTER METAL DETECTORS UPON ENTRY INTO THE CEREMONIES.

IN ACCORDANCE WITH TYSON EVENTS CENTER GUIDELINES, AND OUT OF RESPECT TO ALL GRADUATES AND GUESTS, THE FOLLOWING ITEMS ARE NOT PERMITTED AT GRADUATION CEREMONIES:

SILLY STRING

COWBELLS

AIR HORNS

LARGE BAGS / BACKPACKS, COOLERS OR BOXES

BOTTLES, CANS, GLASS CONTAINERS, LIQUID CONTAINERS OR OTHER PROJECTILES

ANY FOOD PRODUCT, COOLERS OR BACKPACKS

LASER DEVICES

PROJECTILES

SKATES, SKATEBOARDS, HEELIES OR SCOOTERS

STROLLERS

ALCOHOL OR ILLEGAL DRUGS

TOBACCO OF ANY KIND

ANIMALS, OTHER THAN SERVICE ANIMALS

SIGNS/POSTERS

ANY ITEM OR ACTION DEEMED TO CHALLENGE PUBLIC SAFETY

NO WEAPONS OF ANY KIND, INCLUDING LAWFUL CONCEALABLE FIREARMS

ANY OTHER ITEM DEEMED UNACCEPTABLE BY TYSON EVENTS CENTER MANAGEMENT OR THE EVENT PRODUCER

 

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