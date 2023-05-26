SIOUX CITY COMMUNITY HIGH SCHOOL GRADUATIONS SET FOR SATURDAY

GRADUATION CEREMONIES FOR SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT HIGH SCHOOL STUDENTS TAKE PLACE SATURDAY AT THE TYSON EVENTS CENTER.
NORTH HIGH SCHOOL’S GRADUATION BEGINS AT 11 AM, FOLLOWED BY WEST HIGH SCHOOL AND THE VIBE ACADEMY AT 2:30 PM AND FINALLY EAST HIGH SCHOOL AT 6 PM.
THE DOORS WILL OPEN TO THE PUBLIC ONE HOUR BEFORE EACH CEREMONY.
DURING EACH GRADUATION, A PROFESSIONAL PHOTOGRAPHER WILL TAKE A PORTRAIT PHOTO OF EACH STUDENT, WHICH WILL BE AVAILABLE FOR GRADUATES AND FAMILIES TO PURCHASE.
ALL GUESTS ATTENDING THE GRADUATION CEREMONIES WILL BE REQUIRED TO PASS THROUGH THE TYSON EVENTS CENTER METAL DETECTORS UPON ENTRY INTO THE CEREMONIES.
IN ACCORDANCE WITH TYSON EVENTS CENTER GUIDELINES, AND OUT OF RESPECT TO ALL GRADUATES AND GUESTS, THE FOLLOWING ITEMS ARE NOT PERMITTED AT GRADUATION CEREMONIES:
SILLY STRING
COWBELLS
AIR HORNS
LARGE BAGS / BACKPACKS, COOLERS OR BOXES
BOTTLES, CANS, GLASS CONTAINERS, LIQUID CONTAINERS OR OTHER PROJECTILES
ANY FOOD PRODUCT, COOLERS OR BACKPACKS
LASER DEVICES
PROJECTILES
SKATES, SKATEBOARDS, HEELIES OR SCOOTERS
STROLLERS
ALCOHOL OR ILLEGAL DRUGS
TOBACCO OF ANY KIND
ANIMALS, OTHER THAN SERVICE ANIMALS
SIGNS/POSTERS
ANY ITEM OR ACTION DEEMED TO CHALLENGE PUBLIC SAFETY
NO WEAPONS OF ANY KIND, INCLUDING LAWFUL CONCEALABLE FIREARMS
ANY OTHER ITEM DEEMED UNACCEPTABLE BY TYSON EVENTS CENTER MANAGEMENT OR THE EVENT PRODUCER