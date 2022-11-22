ARRAIGNMENT DATE SET FOR DIAZ

AN ARRAIGNMENT DATE HAS BEEN SET FOR A GALVA, IOWA MAN WHO IS BEING HELD ON A FIRST DEGREE MURDER CHARGE IN THE NOVEMBER 13TH DEATH OF HIS BROTHER.
24-YEAR-OLD JESUS DIAZ WILL BE ARRAIGNED IN IDA COUNTY DISTRICT COURT ON DECEMBER 12TH.
AUTHORITIES ALLEGE THAT JESUS DIAZ BECAME INVOLVED IN A PHYSICAL ALTERCATION WITH HIS BROTHER EDUARDO DIAZ OUTSIDE OF JESUS’S RESIDENCE IN GALVA.
COURT DOCUMENTS STATE THAT JESUS DIAZ ALLEGEDLY STABBED EDUARDO MULTIPLE TIMES IN HIS CHEST AND ABDOMEN, AND THEN PUNCHED AND KICKED HIM.
JESUS DIAZ IS BEING HELD ON $50,000 CASH BOND.