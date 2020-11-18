MASKS STRONGLY RECOMMENDED FOR WOODBURY COUNTY BUILDINGS

IOWA GOVERNOR KIM REYNOLDS LATEST PROCLAMATION REGARDING MASK WEARING RESULTED IN DEBATE AT THE END OF TUESDAY’S WOODBURY COUNTY SUPERVISORS MEETING.
THE COUNTY LAW ENFORCEMENT CENTER POSTED A SIGN TUESDAY THAT MASKS ARE REQUIRED FOR ENTRY AND MOST PEOPLE ARE COMPLYING.
THERE’S NO SPECIFIC PENALTY FOR THOSE WHO DO NOT AND THE SHERIFF’S OFFICE DOES NOT PROVIDE MASKS TO THE PUBLIC.
COUNTY AUDITOR PAT GILL SAYS HE COULD REMEDY THAT BASED ON THE SUPPLY OF THOUSANDS OF MASKS HE WAS PROVIDED BEFORE THE NOVEMBER ELECTION.
SUPERVISORS MATTHEW UNG AND MARTY POTTEBAUM AGREED BUT GILL ALSO WANTED AN OPINION ON ENFORCEMENT OF THE PROCLAMATION:
OC…….. CAN’T FORCE THEM. ;17
COUNTY ATTORNEY PATRICK JENNINGS TOLD THE BOARD THERE IS A VERY NARROW BASIS FOR A NON-MASK WEARER TO BE CITED WITH A MISDEMEANOR UNDER THE PROCLAMATION:
OC…….IF THAT OCCURS. :11
JENNINGS SAYS THE BOARD WOULD HAVE TO ENACT A COUNTYWIDE MANDATE TO PUT MORE TEETH INTO A PENALTY FOR NON-MASK WEARING:
OC……..OR LONGER. :15
JENNINGS SAYS NOBODY LOCALLY WANTS TO ARREST ANYONE FOR A MASK VIOLATION.
THE BOARD DECIDED TO POST SIGNS SAYING MASKS ARE STRONGLY RECOMMENDED INSIDE THE BUILDING.