PAVING ON HIGHWAY 75 CONSTRUCTION PROJECT TO BEGIN SOON

THE END OF SEPTEMBER IS A WEEK AWAY, AND RECONSTRUCTION OF THE SOUTHBOUND LANES OF A FIVE MILE STRETCH OF HIGHWAY 75 NEAR HINTON IS CONTINUING.
DAKIN SCHULTZ OF THE IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION SAYS PAVING OF THE HIGHWAY WILL BEGIN SHORTLY:
OC……….COMPLETION DATE. :19
SCHULTZ SAYS EVEN IF WE RUN INTO A STRETCH OF RAIN, THE PROJECT SHOULD STILL FINISH ON TIME BEFORE THE ONSET OF WINTER:
OC……..FOUR MAIN LINES. :20
SCHULTZ SAYS RESURFACING OF ANOTHER SOUTHBOUND STRETCH OF HIGHWAY 75 WILL BEGIN ABOUT A WEEK INTO OCTOBER:
OC………..A COUPLE OF WEEKS. :21
ONE OF THE SOUTHBOUND LANES OF THE HIGHWAY WILL REMAIN OPEN DURING THAT WORK.
Photos by IDOT camera