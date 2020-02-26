SIOUX CITY & GJILAN, KOSOVO BECOME “SISTER CITIES”

SIOUX CITY HAS FORMED A SISTER CITY PARTNERSHIP WITH A CITY IN KOSOVO.
MAYOR BOB SCOTT SIGNED THE AGREEMENT WITH THE MAYOR OF GJILAN IN A CEREMONY WEDNESDAY IN CITY HALL.
HE SAYS THE RELATIONSHIP STARTED WITH IOWA NATIONAL GUARD UNITS SERVING IN KOSOVO FOLLOWING THE WAR IN THAT NATION:
OC……….SISTER STATE AS WELL. :23
LUTFI HAZIRI IS THE MAYOR OF GJILAN:
OC………FARMERS MAINLY. :22
GJILAN IS ONE OF THE FIVE BIGGEST METROPOLITAN AREAS IN KOSOVO:
OC…………..REGULAR RESIDENTS. ;17
A SIOUX CITY DELEGATION WILL MAKE A VISIT TO KOSOVO AROUND THE SECOND WEEK OF JUNE.