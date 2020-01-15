DREW WON’T SEEK 3RD TERM, WIECK ANNOUNCES RUN FOR SHERIFF

THERE WILL BE A NEW SHERIFF IN WOODBURY COUNTY FOLLOWING THE 2020 ELECTIONS.
CURRENT SHERIFF DAVE DREW ANNOUNCED WEDNESDAY THAT HE WILL NOT SEEK A THIRD TERM IN OFFICE:
OC…………..TURN IT OVER. :21
ONE OF DREW’S COMMAND STAFF, MAJOR TODD WIECK, SAID HE WAS INTERESTED IN RUNNING, WHICH WOULD HAVE SET UP A POTENTIAL PRIMARY ELECTION BETWEEN THE TWO REPUBLICAN LAWMEN.
DREW, WHO HAS BEEN IN LAW ENFORCEMENT FOR 38 YEARS, DID NOT WANT TO SEE THAT HAPPEN TO HIS DEPARTMENT:
OC………MORE THAN CAPABLE. :22
SO WIECK, ANNOUNCED THAT HE IS RUNNING AS THE REPUBLICAN CANDIDATE TO REPLACE HIS LONG TIME FRIEND AS SHERIFF:
OC………..NUMBER ONE PRIORITY. :21
SEVERAL MEMBERS OF THE DEPARTMENT PAST AND PRESENT TURNED OUT FOR THE ANNOUNCEMENT AND WIECK SAYS HE APPRECIATES THE SUPPORT HE IS ALREADY RECEIVING:
OC……….IN THIS COUNTY. :23
MAJOR WIECK IS THE ONLY ANNOUNCED CANDIDATE FOR SHERIFF AT THIS TIME.
DAVE DREW WILL FINISH OUT HIS SECOND FULL TERM AS SHERIFF THIS DECEMBER 31ST.