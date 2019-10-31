BRIDGE FIRE REPAIRS WILL IMPACT INTERSTATE 29 METRO TRAFFIC

TRAFFIC ON INTERSTATE 29 NEAR THE VETS BRIDGE CONTINUES TO BE IMPACTED AFTER A FIRE WEDNESDAY AFTERNOON DAMAGED THE NORTHBOUND MAINLINE BRIDGE OVER PERRY CREEK.
DAKIN SCHULTZ OF THE IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION SAYS TRAFFIC EACH DIRECTION HAS BEEN CUT TO ONE LANE:
OC……..THE MEDIAN BARRIER. :15
SOUTHBOUND TRAFFIC IS ALSO ONE LANE AND SHIFTED INTO THE NEW CONSTRUCTION FOR NOW.
SCHULTZ SAYS THE THICK BLACK SMOKE AND HEAT CREATED A MAJOR TRAFFIC JAM AND ALSO DAMAGED THE BRIDGE:
OC………..REPAIRS ARE REQUIRED. ;28
SCHULTZ SAYS THERE IS OBVIOUS DAMAGE TO THE BRIDGE AND THE LENGTH OF THE TRAFFIC IMPACT DEPENDS ON HOW MUCH DAMAGE IS FOUND:
OC……….BACK INTO SERVICE. ;16
POLICE AND FIRE OFFICIALS REPORTED WEDNESDAY THAT THE FIRE WAS LIKELY STARTED BY PEOPLE USING PROPANE.
Photo courtesy KMEG