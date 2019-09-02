JURY SELECTION TO BEGIN IN SIOUX CITY MURDER TRIAL

JURY SELECTION BEGINS TODAY (TUESDAY) IN THE TRIAL OF A SUSPECT FROM SOMALIA WHO IS CHARGED IN THE FATAL STABBING OF HIS ROOMMATE.
38-YEAR-OLD ELMI SAID IS CHARGED WITH SECOND DEGREE MURDER IN THE OCTOBER 28TH DEATH LAST YEAR OF HIS ROOMMATE, GULED NUR, AT THEIR SIOUX CITY APARTMENT.
AUTHORITIES ALLEGE THAT SAID STABBED NUR SEVERAL TIMES WITH A KNIFE DURING AN ALTERCATION BETWEEN THE TWO MEN AT THE PHOENIX APARTMENTS.
SAID WAS PREVIOUSLY IDENTIFIED AS ABDIQADAR SHARIF.
SAID’S ATTORNEY, SAYS THE SUSPECT WAS MISIDENTIFIED WHEN HE WAS ARRESTED.