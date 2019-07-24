SIOUX CITY POLICE OFFICERS RESPONDED TO A SHOOTING OVERNIGHT ALONG VIRGINIA STREET.
OFFICERS WERE CALLED TO THE 700 BLOCK OF VIRGINIA STREET AT 12:31 THIS MORNING FOR SHOTS FIRED.
UPON ARRIVAL, POLICE LOCATED A MAN SUFFERING FROM A GUNSHOT WOUND TO THE ABDOMEN.
THE MAN WAS TRANSPORTED TO MERCY ONE MEDICAL CENTER. NO OTHER INFORMATION HAS BEEN RELEASED AT THIS TIME.
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MAN INJURED IN SHOOTING NEAR DOWNTOWN SIOUX CITY
SIOUX CITY POLICE OFFICERS RESPONDED TO A SHOOTING OVERNIGHT ALONG VIRGINIA STREET.