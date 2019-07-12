I-29 NORTHBOUND TRAFFIC CONTINUES AT SLOW PACE FROM SIOUX CITY TO DAKOTA BORDER

TRAFFIC HAS BEEN REDUCED TO ONE LANE ON INTERSTATE 29 NORTH IN SIOUX CITY FROM HAMILTON BOULEVARD INTO SOUTH DAKOTA.
THE REASON IS BRIDGE REPAIRS AT THE STATE LINE BEING PERFORMED BY THE SOUTH DAKOTA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION.
IOWA ROADS CREWS PLACED TRAFFIC CONES OUT TO MOVE TRAFFIC INTO ONE LANE FROM HAMILTON PAST THE RIVERSIDE EXIT TO DAKOTA DUNES IN HOPES OF EASING THE TRAFFIC JAM.
VEHICLES ARE MOVING AT A SLOW PACE BECAUSE OF THE HIGH TRAFFIC VOLUME THROUGH THE AREA.
SOUTH DAKOTA HIGHWAY OFFICIALS SAY THE WORK WILL CONTINUE THROUGH MOST OF NEXT WEEK TO REPAIR THE DECK SEAL ON THE DRIVING LANE OF THE BRIDGE.
Photo from IDOT Traffic Camera