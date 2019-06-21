BARRY MANILOW GRANT TO PROVIDE NEW INSTRUMENTS TO SIOUX CITY HIGH SCHOOLS

THE SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT HAS RECEIVED A BOOST TO ITS MUSIC DEPARTMENTS THANKS TO POP SINGER BARRY MANILOW.
THE DISTRICT SUBMITTED A VIDEO TO MANILOW’S MUSIC PROJECT TO ATTEMPT TO WIN A GRANT FOR NEW BAND INSTRUMENTS.
MANILOW MADE THE ANNOUNCEMENT IN LAS VEGAS AND AWARDED SIOUX CITY ONE OF THE TOP PRIZES:
OC………WORTH OF MUSICAL INSTRUMENTS. :10
MANILOW, WHO HAS PERFORMED TWICE IN SIOUX CITY OVER HIS CAREER, SAID HE WAS MOVED BY THE VIDEOS HE RECEIVED FROM THE SCHOOLS:
OC……..MUSIC CLASSES. :24
ALL OF THE HIGH SCHOOLS THAT ENTERED WERE COMPETING FOR THE TOP PRIZE OF $100,000 FOR NEW INSTRUMENTS.