SIOUX CITY AUTHORITIES ARE INVESTIGATING AN OVERNIGHT STABBING. POLICE WERE CALLED TO MERCY ONE SIOUX CITY HOSPITAL AROUND 8:30 MONDAY NIGHT, WHEN 20 YEAR OLD RICARDO RAMIREZ ARRIVED WITH SEVERAL STAB WOUNDS.
RAMIREZ WAS TREATED FOR A PUNCTURED LUNG, BUT IS IN STABLE CONDITION WITH NON LIFE-THREATENING INJURIES.
POLICE BELIEVE THE ASSAULT WAS BETWEEN RAMIREZ AND AN ACQUAINTANCE.
NO FURTHER INFORMATION IS BEING RELEASED AT THIS TIME.
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SIOUX CITY POLICE INVESTIGATE STABBING
SIOUX CITY AUTHORITIES ARE INVESTIGATING AN OVERNIGHT STABBING. POLICE WERE CALLED TO MERCY ONE SIOUX CITY HOSPITAL AROUND 8:30 MONDAY NIGHT, WHEN 20 YEAR OLD RICARDO RAMIREZ ARRIVED WITH SEVERAL STAB WOUNDS.