SMITH HOLDS SOUTH SIOUX CITY TOWN HALL

NEBRASKA 3RD DISTRICT CONGRESSMAN ADRIAN SMITH WAS IN SOUTH SIOUX CITY THURSDAY FOR A PUBLIC TOWN HALL MEETING.
SMITH ALSO TOURED A LOCAL BUSINESS AND HEARD A LOT ABOUT THE WORKFORCE SITUATION IN DAKOTA COUNTY AND OTHER AG AND BUSINESS ISSUES:
OC……..APPRECIATIVE OF THAT. :19
SMITH IS CONCERNED ABOUT THE CARAVAN OF 7000 MIGRANTS TRAVELING THROUGH MEXICO ON THEIR WAY TO THE TEXAS BORDER:
OC……….SORT THIS OUT. ;22
THE 3RD DISTRICT REPUBLICAN IS ALSO CONCERNED ABOUT THE LACK OF CIVILITY TODAY BETWEEN THE POLITICAL LEFT AND RIGHT IN AMERICA:
OC…………JUST WON’T WORK. :21
SMITH SPOKE WITH DAKOTA COUNTY RESIDENTS AND LOCAL OFFICIALS AT THE SOUTH SIOUX CITY HALL.