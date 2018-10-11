TRIAL DATE SET FOR WIESELER MURDER SUSPECT

THE TRIAL OF THE SUSPECT CHARGED WITH KILLING A FORMER SIOUX CITY MAN IN IOWA CITY HAS BEEN RESET.
42-YEAR-OLD CURTIS CORTEZ JONES IS CHARGED WITH FIRST DEGREE MURDER IN THE DEATH OF JONATHAN WIESELER, WHO WAS FOUND SHOT TO DEATH IN HIS IOWA CITY BAIL BOND OFFICE IN APRIL OF 2017.
WIESELER GRADUATED FROM NORTH HIGH SCHOOL IN SIOUX CITY IN 2001 AND THEN ATTENDED THE UNIVERSITY OF IOWA.
Wieseler
THE JOHNSON COUNTY ATTORNEY’S OFFICE HAD REQUESTED A CONTINUANCE, LAST MONTH, STATING THEY NEEDED MORE TIME TO COMPLETE ANALYSIS OF DNA EVIDENCE.
DISTRICT JUDGE LARS ANDERSON HAS SET THE TRIAL, WHICH HAD BEEN MOVED TO POLK COUNTY ON A CHANGE OF VENUE, FOR JANUARY 11TH, 2019, IN DES MOINES.
AT THE TIME OF HIS DEATH, WIESELER WAS THE SEGMENT PRODUCER OF “HAVING READ THAT WITH BRIAN VAKULSKAS” HERE ON KSCJ.
JONES IS ALSO FACING A FIRST DEGREE MURDER CHARGE IN CONNECTION WITH THE DEATH OF IOWA CITY TAXI CAB DRIVER RICKY LILLIE IN AN UNRELATED INCIDENT.
THAT TRIAL IS SCHEDULED TO BEGIN NOVEMBER 5TH IN DAVENPORT ON A CHANGE OF VENUE.