ONE WOMAN WAS STABBED IN THE CHEST THIS MORNING ALONG MCDONALD STREET IN SIOUX CITY.
POLICE RESPONDED TO 1305 MCDONALD STREET AT 1:22 A.M. FOR AN INJURY CALL.
AT THAT LOCATION, OFFICERS FOUND TWO WOMEN, ONE SUFFERING FROM A STAB WOUND.
THE VICTIM WAS TAKEN TO A LOCAL HOSPITAL WITH SERIOUS INJURIES. THE OTHER FEMALE WAS ARRESTED FOR WILLFUL INJURY.
NO ADDITIONAL DETAILS HAVE BEEN RELEASED AT THIS TIME.
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WOMAN SUFFERS SERIOUS INJURY IN EARLY MORNING STABBING
ONE WOMAN WAS STABBED IN THE CHEST THIS MORNING ALONG MCDONALD STREET IN SIOUX CITY.