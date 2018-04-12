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BOND REMAINS AT $500,000 FOR FIRST DEGREE MURDER SUSPECT

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Woody Gottburg
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THE BOND WILL REMAIN THE SAME FOR A DAKOTA CITY WOMAN CHARGED WITH FIRST DEGREE MURDER IN THE FATAL STABBING OF A SIOUX CITY WOMAN LAST SUNDAY MORNING ON THE CITY’S WESTSIDE.

A WOODBURY COUNTY JUDGE DENIED A REQUEST THURSDAY TO REDUCE THE BOND FOR 20 YEAR OLD MELISSA CAMARGO-FLORES FROM A HALF MILLION DOLLARS.

CAMRGO-FLORES IS CHARGED WITH THE MURDER OF 24-YEAR-OLD KENIA ALVAREZ-FLORES OUTSIDE OF THE VICTIM’S HOME IN THE 1200 BLOCK OF WEST 14TH STREET.

CAMARGO-FLORES NEXT COURT DATE IS APRIL 19TH.

SHE REMAINS IN CUSTODY AT THE WOODBURY COUNTY JAIL.

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