BOND REMAINS AT $500,000 FOR FIRST DEGREE MURDER SUSPECT

THE BOND WILL REMAIN THE SAME FOR A DAKOTA CITY WOMAN CHARGED WITH FIRST DEGREE MURDER IN THE FATAL STABBING OF A SIOUX CITY WOMAN LAST SUNDAY MORNING ON THE CITY’S WESTSIDE.
A WOODBURY COUNTY JUDGE DENIED A REQUEST THURSDAY TO REDUCE THE BOND FOR 20 YEAR OLD MELISSA CAMARGO-FLORES FROM A HALF MILLION DOLLARS.
CAMRGO-FLORES IS CHARGED WITH THE MURDER OF 24-YEAR-OLD KENIA ALVAREZ-FLORES OUTSIDE OF THE VICTIM’S HOME IN THE 1200 BLOCK OF WEST 14TH STREET.
CAMARGO-FLORES NEXT COURT DATE IS APRIL 19TH.
SHE REMAINS IN CUSTODY AT THE WOODBURY COUNTY JAIL.