Home Local News SIOUX RIVERS MENTAL HEALTH REJECTS WOODBURY’S REQUEST TO WITHDRAW

SIOUX RIVERS MENTAL HEALTH REJECTS WOODBURY’S REQUEST TO WITHDRAW

By
Woody Gottburg
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AN ATTEMPT BY WOODBURY COUNTY TO DISSOLVE THE SIOUX RIVERS MENTAL HEALTH AGENCY IT PARTICIPATES IN WITH PLYMOUTH AND SIOUX COUNTIES FAILED MONDAY.

THE MOTION MADE BY WOODBURY COUNTY FAILED BY A 2-1 VOTE, WITH PLYMOUTH AND SIOUX COUNTIES VOTING AGAINST THE PROPOSAL.

A SIMILAR VOTE DEFEATED WOODBURY COUNTY’S MOTION TO WITHDRAW FROM THE GROUP.

SHANE WALTER, THE C-E-O OF SIOUX RIVERS, IS DISAPPOINTED IN WOODBURY COUNTY’S ATTEMPT TO LEAVE THE AGENCY THAT OVERSEES MENTAL HEALTH SERVICES FOR THE THREE COUNTIES:

OC……..WHEN WE HAVE DIFFERENCES. :24

DON KASS, CHAIRMAN OF THE PLYMOUTH COUNTY SUPERVISORS, SERVES ON THE SIOUX RIVERS BOARD AND SAYS HE WISHES WOODBURY’S SUPERVISORS WOULD HAVE FIRST CHOSEN TO MEDIATE THE DISPUTE:

OC……JUST MIGHT GET IT. :17

WOODBURY COUNTY SUPERVISOR JEREMY TAYLOR REPRESENTS THE COUNTY ON THE SIOUX RIVERS BOARD ALONG WITH KEITH RADIG.

TAYLOR SAYS THERE’S A HOST OF REASONS THE COUNTY WANTS TO PULL OUT, DATING BACK TO 2015:

OC…….ON THE AGENDA. :26

KASS BELIEVES IT IS UP TO THE STATE TO DISSOLVE THE REGION, NOT THE COUNTIES:

OC……….HIS ALONE. :18

AROUND 50 PEOPLE ATTENDED THE MEETING IN LE MARS AT THE PLYMOUTH COUNTY COURTHOUSE ANNEX.

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