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SPECIAL OLYMPIC BOWLERS QUALIFY FOR U.S. GAMES IN SEATTLE

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Woody Gottburg
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A GROUP OF SPECIAL OLYMPIANS FROM SIOUX CITY ARE THE ONLY TEAM IN IOWA TO QUALIFY FOR THE U.S. GAMES IN SEATTLE, WASHINGTON NEXT SUMMER.

SPOKESPERSON DEE STURGEON SAYS A FUNDRAISER WILL TAKE PLACE THIS SUNDAY TO HELP RAISE MONEY NEEDED TO SEND THE TEAM OF BOWLERS TO THE NATIONAL GAMES:

OC……TEAM IOWA IN BOWLING. :19

STURGEON SAYS AT LEAST $6000 NEEDS TO BE RAISED FOR THE QUARTET OF BOWLERS AND THEIR FAMILIES:

OC………..AT WAL-MART. :15

STURGEON SAYS ANYONE WHO WISHES TO MAKE A DONATION WHO CAN’T MAKE THE FUNDRAISER MAY SEND IT IN CARE OF SPECIAL OLYMPICS TO WEST MIDDLE SCHOOL.

THE U.S. GAMES TAKE PLACE NEXT JULY IN SEATTLE.

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