PROGRESS CONTINUES ON CONE PARK PROJECT

CONE PARK COMMITTEE MEMBERS BRAVED THE RAIN THURSDAY FOR A TOUR OF THE PARK AND DAY LODGE THAT’S NEARING COMPLETION IN MORNINGSIDE.
CITY PARKS DIRECTOR MATT SALVATORE SAYS THE DAY LODGE LOOKS GREAT:
OC……..MORE HAPPY. :06
SALVATORE SAYS SNOW CANNONS ARE ALREADY IN PLACE FOR THE TUBING HILL….AND WHEN THEY WILL START TO MAKE SNOW DEPENDS ON HOW QUICKLY WINTER TEMPERATURES ARRIVE IN DECEMBER:
OC….TO MAKE SNOW. ;15
ONCE THE SNOW IS IN PLACE, NIGHT TIME WEEKEND LASER LIGHT SHOWS ARE PLANNED FOR THE TUBING HILL:
OC………TO THE PUBLIC. ;14
ONLY 300 SPOTS ARE AVAILABLE THOSE NIGHTS, SO A TICKET PRE-SALE IS PLANNED.
THERE’S ALSO A SKATING RINK UNDER CONSTRUCTION NEXT TO THE LODGE:
OC……..DECEMBER 31ST. :11
THE PARK WAS SCHEDULED TO OPEN DECEMBER 20TH, BUT SALVATORE IS HOPEFUL IT WILL OPEN A COUPLE OF WEEKS BEFORE THAT.