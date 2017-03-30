TRIAL SET IN VEHICULAR HOMICIDE CASE

A TRIAL DATE HAS BEEN SET IN THE CASE OF AN OMAHA MAN CHARGED WITH VEHICULAR HOMICIDE FROM A FATAL PURSUIT LAST NOVEMBER ON SIOUX CITY’S WESTSIDE.
24 YEAR OLD JERELL WILSON IS SCHEDULED TO GO TO TRIAL ON MAY 23RD IN WOODBURY COUNTY DISTRICT COURT.
A JUDGE DENIED A MOTION TO REDUCE HIS BOND ON THURSDAY.
COURT DOCUMENTS ALLEGE WILSON WAS DRIVING THE VEHICLE INVOLVED IN AN 80 MILES AN HOUR PURSUIT ON HAMILTON BOULEVARD.
THE VEHICLE CRASHED INTO A RETAINING WALL AT WEST THIRD AND ROSS AND CLAIMED THE LIFE OF 38 YEAR OLD DJUAN BEVERLY, WHO WAS A PASSENGER.
WILSON TESTED POSITIVE FOR BOTH MARIJUANA AND OPIATES.
AUTHORITIES ALSO FOUND 29 BAGS OF MARIJUANA IN AND AROUND THE VEHICLE AT THE CRASH SITE.
WILSON REMAINS HELD IN THE WOODBURY COUNTY JAIL ON $25-THOUSAND DOLLARS BOND.