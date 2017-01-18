MRHD AWARDS $250,000 IN COLLEGE SCHOLARSHIPS

COLLEGES AND UNIVERSITIES IN SIOUX CITY RECEIVED A BOOST TO THEIR SCHOLARSHIP FUNDS WEDNESDAY FROM MISSOURI RIVER HISTORICAL DEVELOPMENT.
MRHD PRESIDENT MARK MONSON PRESENTED CHECKS TOTALING $250-THOUSAND DOLLARS TO REPRESENTATIVES FROM BRIAR CLIFF UNIVERSITY, MORNINGSIDE COLLEGE, ST. LUKE’S COLLEGE OF NURSING AND WESTERN IOWA TECH COMMUNITY COLLEGE.
OC….A SEMESTER. ;22
MONSON SAYS THE IDEA IS TO HAVE WOODBURY COUNTY STUDENTS ACHIEVE HIGHER EDUCATION GOALS IN THE COUNTY:
OC………….AT LEAST AWHILE. :16
DR. HAMMAD SHIRVANI, THE PRESIDENT OF BRIAR CLIFF UNIVERSITY, RECEIVED A CHECK FOR $65,000:
OC…..NEEDY STUDENTS. ;08
DR. TERRY MURRELL, THE PRESIDENT OF WESTERN IOWA TECH, SAYS THE MRHD GRANT WILL IMPACT MANY LOCAL STUDENTS:
OC……….LIVES SIGNIFICANTLY. :19
PRESIDENT JOHN REYNDERS OF MORNINGSIDE COLLEGE SAYS MANY STUDENTS IN THE 3.0 GRADE RANGE WILL BE HELPED BY THE MONEY:
OC……..EXCEL IN LIFE. :10
TRICIA ROGERS OF ST. LUKE’S UNITY POINT SAYS THE SCHOLARSHIPS WILL ALSO IMPACT THE DEVELOPMENT OF LOCAL HEALTH PROFESSIONALS:
OC………..HEALTH CARE SYSTEM. :13
MRHD IS THE NON-PROFIT GROUP THAT HAS SHARED THE GAMING OPERATIONS LICENSE IN WOODBURY COUNTY SINCE 1989.