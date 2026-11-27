ONE MAN WAS KILLED AND ANOTHER INJURED IN A U-T-V ROLLOVER IN RURAL PLYMOUTH COUNTY ON THURSDAY.
THE IOWA STATE PATROL.SAYS THE ACCIDENT HAPPENED AROUND ABOUT 5:10 P.M. IN A PASTURE ALONG ELK AVENUE.
THE STATE PATROL SAYS A 2024 POLARIS RANGER DRIVEN BY 75-YEAR-OLD HARLAN HAGEMAN OF HINTON BECAME STUCK IN A RUT IN THE PASTURE.
THE UTV WAS UNABLE TO GET OUT OF THE RUT AND ROLLED OVER.
A PASSENGER, 69-YEAR-OLD JOHN THOMPSON OF HEMINGFORD, NEBRASKA, SUSTAINED FATAL INJURIES.
HE WAS PRONOUNCED DEAD AT THE SCENE,
HAGEMAN WAS INJURED.
HIS CONDITION AND THE EXTENT OF HIS INJURIES ARE NOT LISTED IN THE REPORT.
THE STATE PATROL SAYS ALCOHOL MAY HAVE BEEN A CONTRIBUTING FACTOR IN THE ACCIDENT.