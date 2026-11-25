A SIOUX CITY MAN HAS PLEADED GUILTY TO A FEDERAL DRUG CHARGE.
55-YEAR-OLD DUSTIN GREGG PLED GUILTY TUESDAY IN FEDERAL COURT IN SIOUX CITY TO CONSPIRACY TO DISTRIBUTE METHAMPHETAMINE.
AT THE PLEA HEARING, GREGG ADMITTED THAT BETWEEN NOVEMBER OF 2024 AND MAY OF 2026, HE AND OTHERS DISTRIBUTED AT LEAST 15 KILOGRAMS OF METHAMPHETAMINE.
BACK IN JANUARY, OFFICERS CONDUCTED A TRAFFIC STOP OF A VEHICLE GREGG WAS DRIVING AND HE ATTEMPTED TO ELUDE ON FOOT.
OFFICERS SEIZED OVER 43 GRAMS OF PURE METH FROM GREGG, WHO ADMITTED DISTRIBUTING METHAMPHETAMINE IN LIMITED QUANTITIES AND PROVIDING ASSISTANCE TO A METH DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION THAT INVOLVED METH FROM CALIFORNIA BROUGHT TO THE SIOUX CITY, IOWA AREA.
GREGG WAS PAID THOUSANDS OF DOLLARS FOR EACH DELIVERY OF METHAMPHETAMINE.
HE WAS PREVIOUSLY CONVICTED OF CONSPIRACY TO DISTRIBUTE METH IN 2008 IN FEDERAL COURT IN SIOUX CITY.
SENTENCING BEFORE U.S. DISTRICT COURT JUDGE LEONARD STRAND WILL BE SET AFTER A PRESENTENCE REPORT IS PREPARED.
GREGG FACES A MANDATORY MINIMUM SENTENCE OF 15 YEARS’ IMPRISONMENT.