THE E-P-A SAYS NO LEAD HAS BEEN DETECTED IN THE AIR FOLLOWING THE ARMY’S DETONATION OF LEAD-CONTAINING BOMB-MAKING CHEMICALS IN IOWA.
MAJOR GENERAL ERIC SHIRLEY SAID HE BELIEVES THE MITIGATIONS PUT IN PLACE HELPED REDUCE THE RISK AS MUCH AS POSSIBLE.
AFTER1 OC……THROUGHOUT IOWA. :15
SHIRLEY SAID THE DETONATION OF HAZARDOUS MATERIAL IN IOWA WAS A SUCCESS;
AFTER2 OC…….OUR INSTALLATION. :09
ROBERT CEKADA — DIRECTOR OF THE BUREAU OF ALCOHOL, TOBACCO, FIREARMS AND EXPLOSIVES — SAYS THE DETONATION WAS WELL EXECUTED;
AFTER3 OC…….AS PLANNED. :19
CAMERON HAMILTON, THE HEAD OF FEMA, SAYS MORE SOIL, AIR AND WATER TESTS WILL BE CONDUCTED IN THE COMING DAYS AND WEEKS.
Photo provided by U.S. Army