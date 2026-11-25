A LINCOLN, NEBRASKA MAN IS FACING KIDNAPPING AND CHILD ABUSE CHARGES AFTER A MISSING 16-YEAR-OLD SIOUX CITY GIRL WAS FOUND INSIDE HIS HOME.
COURT DOCUMENTS SAY THE TEEN RAN AWAY FROM A SIOUX CITY FACILITY ON NOVEMBER 12TH, AND HER MOTHER LATER REPORTED CONCERNS THAT SHE WAS WITH 54-YEAR-OLD STEVEN DEMOULIN IN LINCOLN.
INVESTIGATORS SAY PHONE RECORDS AND VIDEO SHOWED DEMOULIN TRAVELING TO SIOUX CITY TO PICK UP THE TEEN.
POLICE ARRESTED DEMOULIN ON NOVEMBER 19TH AND FOUND THE GIRL IN THE ATTIC OF HIS HOME.
OFFICERS ALSO DISCOVERED EVIDENCE SUGGESTING SHE HAD BEEN LIVING THERE.
THE 16-YEAR-OLD WAS TAKEN TO A HOSPITAL FOR TREATMENT.
DEMOULIN IS NEXT SCHEDULED TO APPEAR IN COURT ON DECEMBER 22ND.