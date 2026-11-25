THE IOWA BOARD OF CANVASSERS HAS OFFICIALLY CERTIFIED THE STATE’S 2026 MIDTERM ELECTION RESULTS.
SECRETARY OF STATE PAUL PATE SAYS MORE THAN ONE-MILLION-382-THOUSAND IOWANS CAST THEIR BALLOTS, ABOUT 62-POINT-THREE-PERCENT OF REGISTERED VOTERS IN THE STATE,
IT WAS THE HIGHEST VOTER PARTICIPATION RATE IN MORE THAN 30 YEARS.
PATE HIGHLIGHTED A NOTABLE INCREASE IN EARLY IN-PERSON VOTING, SAYING MORE THAN ONE IN FOUR BALLOTS WERE CAST IN PERSON PRIOR TO ELECTION DAY.
PATE SAYS THE GOVERNOR AND LIEUTENANT GOVERNOR RACE IS THE ONLY CONTEST LEFT TO CERTIFY.
IOWA LAW REQUIRES THE STATE LEGISLATURE TO CERTIFY THOSE RESULTS ON THE FIRST DAY OF THE 2027 LEGISLATIVE SESSION.
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