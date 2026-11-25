THE U.S. ARMY CARRIED OUT A DETONATION OF LEAD-CONTAINING BOMB-MAKING CHEMICALS IN MIDDLETOWN, IOWA WEDNESDAY MORNING.
BLAST OC…SFX :05
FEMA ADMINISTRATOR CAMERON HAMILTON PRAISED THE ARMY FOR THE PRECAUTIONS TAKEN AHEAD OF THE BLAST:
BLAST1 OC…….AS POSSIBLE. :16
THE DETONATION OF DEGRADED LEAD AZIDE AT THE IOWA ARMY AMMUNITION PLANT IN MIDDLETOWN HAPPENED AT 9 A.M.
HAMILTON SAYS RESIDENTS IN THE AREA WERE ENCOURAGED TO REMAIN INDOORS FOR 24-48 HOURS AFTER THE BLAST AS A PRECAUTION:
BLAST2 OC………OF MATERIAL. :11
HAMILTON SAYS TESTING WILL CONTINUE TO MAKE SURE THE AIR, LAND AND WATER IN THE AREA ARE SAFE:
BLAST3 OC….AIR SAMPLES. :12
IN A TRUTH SOCIAL POST, PRESIDENT TRUMP SAID EARLY INDICATIONS ARE THE ARMY’S MITIGATION EFFORTS “FAR EXCEEDED EXPECTATIONS.”
Photo by U.S. Army/Audio from 24/7 News Source