THE U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION HAS SELECTED SKYWEST AIRLINES, OPERATING AS UNITED EXPRESS, TO CONTINUE PROVIDING ESSENTIAL AIR SERVICE AT SIOUX GATEWAY AIRPORT.
UNDER THE AGREEMENT THAT BEGINS JANUARY 1, SKYWEST WILL PROVIDE 12 WEEKLY ROUND-TRIP FLIGHTS TO UNITED AIRLINES HUBS AT CHICAGO’S O’HARE INTERNATIONAL AIRPORT AND DENVER INTERNATIONAL AIRPORT.
THE PLANES WILL BE 50-SEAT REGIONAL JET AIRCRAFT.
THE SIOUX GATEWAY AIRPORT BOARD OF TRUSTEES IDENTIFIED SKYWEST AS THE BEST OVERALL VALUE FOR THE SIOUXLAND REGION.
SIOUX GATEWAY AIRPORT CONTINUES TO EXPERIENCE STRONG PASSENGER GROWTH, WITH AIRPORT TRAFFIC INCREASING MORE THAN 27 PERCENT SINCE 2022.
THE AGREEMENT RUNS THROUGH DECEMBER 31, 2029