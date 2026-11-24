THE APPROVAL OF THE RECENT SGT. BLUFF-LUTON SCHOOL BOND ISSUE WILL STAND.
WOODBURY COUNTY ELECTIONS COMMISSIONER MICHELLE SKAFF SAYS THE RECOUNT OF BALLOTS FOR THE NOVEMBER 3 GENERAL ELECTION BOND ISSUE MATCHED THE OFFICIAL CANVASS RESULTS TO THE EXACT VOTE ACROSS EVERY POLLING LOCATION AND ABSENTEE PRECINCT THAT INCLUDED THE PUBLIC MEASURE.
THE FINAL RECOUNT CONFIRMS THAT THE MEASURE PASSED WITH 1,927 “YES” VOTES (61.17%) TO 1,223 “NO” VOTES (38.83%).
THAT EXCEEDED THE 60% SUPERMAJORITY THRESHOLD REQUIRED UNDER IOWA LAW BY 37 VOTES.