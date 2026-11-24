GOVERNOR-ELECT ROB SAND HAS CHOSEN FORMER SIOUX CITY STATE REPRESENTATIVE CHRIS HALL TO SERVE AS THE TRANSITION BUDGET DIRECTOR TO SUPPORT THE INCOMING ADMINISTRATION.
HALL WILL ASSESS IOWA’S FISCAL OUTLOOK, PREPARE THE ADMINISTRATION’S BUDGET PRIORITIES, AND IDENTIFY OPPORTUNITIES TO IMPROVE GOVERNMENT EFFICIENCY AHEAD OF SAND TAKING OFFICE IN JANUARY.
CHRIS HALL JOINS THE TRANSITION TEAM WITH MORE THAN FIFTEEN YEARS OF EXPERIENCE ACROSS FEDERAL AND STATE GOVERNMENT.
RECENTLY, HE HAS SERVED IN THE NATIONAL TELECOMMUNICATIONS AND INFORMATION ADMINISTRATION OF THE U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE, MANAGING $1.2 BILLION IN FEDERAL BROADBAND INFRASTRUCTURE INVESTMENTS.
BEFORE THAT, HALL WAS ELECTED TO SIX CONSECUTIVE TERMS IN THE IOWA HOUSE, SERVING AS RANKING MEMBER OF THE APPROPRIATIONS COMMITTEE.
HE SERVED EIGHT YEARS IN HOUSE LEADERSHIP AND SECURED KEY INVESTMENTS FOR HIGHER EDUCATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT, PLUS WORKED ACROSS THE AISLE, LEADING ANTI-BULLYING EFFORTS WITH FORMER GOVERNOR TERRY BRANSTAD.
HALL IS ORIGINALLY FROM SIOUX CITY AND CURRENTLY RESIDES IN DES MOINES.
File photo