A MISSOURI VALLEY, IOWA WOMAN FACES FOUR FELONY CHARGES AFTER INVESTIGATORS SAY SHE STOLE MORE THAN $57 THOUSAND DOLLARS WHILE WORKING AS MANAGER OF THE HARRISON COUNTY FAIR.
COURT DOCUMENTS SAY TRISTA MCLAUGHLIN WROTE CHECKS FROM THE FAIR BOARD’S ACCOUNT TO HER OWN BUSINESS.
SHE WAS WORKING AS THE FAIR’S MANAGER AT THE TIME OF THE ALLEGED CRIMES.
AUTHORITIES SAY SHE HID THE PAYMENTS FROM MONTHLY FINANCIAL REPORTS.
MCLAUGHLIN WAS CHARGED NOVEMBER 17TH WITH TWO COUNTS OF FIRST-DEGREE THEFT, ONGOING CRIMINAL CONDUCT, AND FIRST-DEGREE FRAUDULENT PRACTICE.
SHE POSTED BOND AND IS SCHEDULED TO MAKE HER FIRST COURT APPEARANCE NEXT MONDAY.