A FEDERAL APPEALS COURT HAS RULED THE PLANNED DETONATION OF UNSTABLE EXPLOSIVES AT THE IOWA ARMY AMMUNITION PLANT IS THE SAFEST OPTION — AND THE ARMY ANNOUNCED LATE MONDAY NIGHT THE OPERATION WILL HAPPEN WEDNESDAY MORNING.
THE APPEALS COURT RULED THAT FAILING TO TRIGGER A CONTROLLED EXPLOSION NOW COULD LEAD TO A MORE DEVASTATING UNCONTROLLED EXPLOSION.
MONDAY NIGHT THE ACTING SECRETARY OF THE ARMY SAID IOWA’S CURRENT GOVERNOR, KIM REYNOLDS, HAS GIVEN HER SUPPORT TO GO FORWARD AND GOVERNOR-ELECT SAND SAID THE DECISION SHOULD BE MADE BASED ON INFORMATION FROM THE PEOPLE WHO’VE BEEN ON THE GROUND IN MIDDLETOWN FOR WEEKS.
THE MILITARY SAYS IT’S THE UNANIMOUS JUDGEMENT OF EVERY FEDERAL AGENCY INVOLVED THAT THE ARMY SHOULD PROCEED WITH THE CONTROLLED DETONATION.
CURRENT FORECASTS INDICATE THE WIND WILL BE COMING FROM THE NORTHEAST ON WEDNESDAY MORNING AND WOULD PUSH THE PLUME OF TOXIC DUST FROM THE EXPLOSION THROUGH SOUTHEAST IOWA AND INTO NORTHEAST MISSOURI.
THE OPERATION WILL BE POSTPONED IF WIND SPEEDS ARE ABOVE 15 MILES AN HOUR.
RADIO IOWA