THIS THANKSGIVING WEEK IS ONE OF THE BUSIEST WEEKS OF THE YEAR FOR TRAVEL WHICH MEANS MORE ACCIDENTS, MORE INJURIES, AND A HIGHER DEMAND FOR BLOOD.
LIFESERVE BLOOD CENTER IS PLANNING FOUR BLOOD DRIVES THIS WEEK TO STOCK UP AT A TIME WHEN SUPPLIES OFTEN DWINDLE.
SPOKESMAN TIM PALUCH SAYS WITH THE IOWA VS NEBRASKA FOOTBALL GAME THIS WEEK, THEY’RE HOLDING WHAT’S BEING CALLED A BORDER BATTLE BLOOD DRIVE BUS TOUR.
BLOOD1 OC……..THESE FOUR DRIVES. :18
THERE WILL BE A BLOOD DRIVE TUESDAY IN WAYNE, NEBRASKA, WITH THE FOURTH AND FINAL BLOOD DRIVE GAMEDAY, FRIDAY, FROM 8:30 A-M TO NOON AT ST. LUKE’S HOSPITAL IN CEDAR RAPIDS.
PALUCH ENCOURAGES HAWKEYE AND HUSKER FANS TO WEAR THEIR TEAM COLORS WHEN THEY COME IN TO DONATE.
BLOOD2 OC……..”DONORS AS WELL” :21
FIRST-TIME DONORS GET ADDITIONAL REWARDS.
THE WEEK OF THANKSGIVING — AND THROUGH THE END OF THE YEAR — IS A MAJOR CHALLENGE TO LOCAL BLOOD SUPPLIES, AS DEMAND RISES WITH INCREASED TRAVEL WHILE THE SUPPLY DIPS AS WEATHER, ILLNESS, AND BUSY HOLIDAY TRAVEL AND SCHEDULES CUT INTO VOLUNTEER DONATIONS.
A COUPLE OF BLOOD TYPES ARE IN ESPECIALLY HIGH DEMAND.
BLOOD3 OC………”IS IDENTIFIED” :19
THE ENTIRE PROCESS OF DONATING BLOOD TYPICALLY TAKES LESS THAN AN HOUR, WITH THE ACTUAL IN-CHAIR DONATION TIME USUALLY JUST FIVE TO TEN MINUTES. EACH BLOOD DONATION CAN SAVE UP TO THREE LOCAL LIVES.
TO SCHEDULE A BLOOD DONATION APPOINTMENT, CALL 800-287-4903 OR GO TO LIFESERVE.INFO/BORDERBATTLE.