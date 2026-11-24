THE 24TH ANNUAL MEMORIAL MARCH TO HONOR LOST CHILDREN TAKES PLACE WEDNESDAY MORNING IN SIOUX CITY.
THE ANNUAL MARCH FOCUSES ON HEALING AND WELLNESS WITHIN THE SIOUXLAND NATIVE COMMUNITY.
JESSICA LOPEZ WALKER IS THE FACILITATOR FOR THIS YEAR’S MARCH, WITH A THEME OF “24 YEARS OF MARCHING FOR UNITY, COMPASSION, UNCONDITIONAL LOVE, AND HEALING.”
SHE SPOKE AT MONDAY’S CITY COUNCIL MEETING:
MARCH1 OC……..WHAT THAT MEANS. :19
MAYOR BOB SCOTT READ A PROCLAMATION AT THE COUNCIL MEETING, SUPPORTING THE MARCH AND EFFORT BY THE NATIVE AMERICAN COMMUNITY:
MARCH2 OC………MUCH SUCCESS. :19
THE MEMORIAL MARCH WILL BEGIN AT 7:30 A.M. AT WAR EAGLE MONUMENT INSIDE WAR EAGLE PARK.
THE FIRST PRAYER STOP IS AT ROSECRANCE JACKSON CENTERS AT 3500 W. 4TH STREET.
A TRADITIONAL MEMORIAL DINNER WILL CONCLUDE THE MARCH STARTING AT 11:30 A.M. AT THE LONG LINES FAMILY REC CENTER.
KSCJ file photo