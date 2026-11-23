PRESIDENT DONALD TRUMP HAS ANNOUNCED A PAUSE IN THE PLANNED DETONATION OF FIVE TONS OF UNSTABLE EXPLOSIVES STORED AT THE IOWA ARMY AMMUNITION PLANT IN MIDDLETOWN.
TRUMP SAYS THE WEATHER IS OPTIMAL RIGHT NOW AND THE U.S. MILITARY BELIEVES THE SAFEST APPROACH IS TO HAVE A HIGHLY CONTROLLED DETONATION ON WEDNESDAY.
HOWEVER, TRUMP HAS ORDERED THE MILITARY TO WAIT FOR THE GO-AHEAD FROM GOVERNOR-ELECT ROB SAND AND THE EIGHTH CIRCUIT FEDERAL COURT OF APPEALS.
THE IOWA ENVIRONMENTAL COUNCIL AND THE SIERRA CLUB SUED LAST WEEK, CHALLENGING THE E-P-A PERMIT FOR THE DETONATION.
THE APPEALS COURT PUT THE PLAN ON INDEFINITE HOLD,
THEN THE MILITARY ANNOUNCED THIS PAST WEEKEND IT WOULD PROCEED UNDER AN EMERGENCY EXCEMPTION.
TRUMP’S MESSAGE ON TRUTH SOCIAL CONCLUDED BY SAYING IF THE DETONATION DOESN’T HAPPEN, GOVERNOR-ELECT SAND WILL BE RESPONSIBLE FOR ANY DEATH OR DESTRUCTION IF THE LEAD AZIDE EXPLODES ON ITS OWN.
ROB SAND TAKES OFFICE IN JANUARY AND CANCELLED A MID-AFTERNOON EVENT MONDAY.
A SPOKESPERSON SAID SAND WAS IN MEETINGS ABOUT THE MIDDLETOWN SITUATION.
IOWA’S CURRENT GOVERNOR, KIM REYNOLDS, HAS SAID SHE FIRST LEARNED ABOUT THE ARMY’S PLAN TO DETONATE THE EXPLOSIVES ON SUNDAY, NOVEMBER 15TH, WHEN THE ARMY ISSUED A PUBLIC ADVISORY ON THE OPERATION.
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