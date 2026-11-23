THE RETRIAL OF THE SUSPECT CHARGED WITH FIRST DEGREE MURDER IN THE 1983 SHOOTING DEATH OF 18-YEAR-OLD TERRI MCCAULEY IN SIOUX CITY WILL TAKE PLACE IN WOODBURY COUNTY.
THE ATTORNEY FOR 63-YEAR-OLD THOMAS POPP FILED A MOTION MONDAY TO WITHDRAW THE REQUEST FOR A CHANGE OF VENUE FOR A SECOND TRIAL IN THE CASE.
A MISTRIAL WAS CALLED IN POPP’S TRIAL IN SIOUX CITY BACK IN AUGUST WHEN THE JURY COULD NOT REACH A UNANIMOUS DECISION IN THE CASE.
POPP’S ATTORNEY THEN FILED A MOTION IN WOODBURY COUNTY DISTRICT COURT IN SEPTEMBER FOR A CHANGE OF VENUE TO MOVE THE RETRIAL TO A DIFFERENT COUNTY BECAUSE OF LOCAL MEDIA PUBLICITY REGARDING THE CASE.
WOODBURY COUNTY ATTORNEY JAMES LOOMIS FILED AN OBJECTION TO THE CHANGE OF VENUE, STATING THAT ‘THE MEDIA REPORTS WERE “FACTUAL AND INFORMATIVE IN NATURE, AND NOT SENSATIONAL OR INFLAMMATORY”.
POPP’S ATTORNEY, JOHN LOOS JR. IN MONDAY’S FILING STATED THAT THE DEFENDANT REQUESTS THAT THIS MATTER BE TRIED IN WOODBURY COUNTY.
JUDGE TOD DECK HAS CANCELED A SCHEDULED TUESDAY AFTERNOON HEARING ON THE ORIGINAL CHANGE OF VENUE REQUEST.
POPP’S RETRIAL IS SCHEDULED FOR MARCH 2ND OF 2027.